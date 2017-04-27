غرق سفينة حربية روسية إثر اصطدامها بسفينة شحن قبالة إسطنبول

المصدر: وكالات

تعرضت سفينة حربية روسية، اليوم الخميس، إلى الغرق قبالة مدينة اسطنبول التركية، إثر تعرضها لحادث اصطدام مع سفينة شحن.

وقالت شركة الشحن التي تتبع لها السفينة “إن السفينة الحربية الروسية ليمان غرقت بعد حادث تصادم قبالة تركيا”.

وذكرت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية التركية أن سفينة حربية روسية اصطدمت بسفينة لنقل الماشية في البحر الأسود، قبالة السواحل التركية، اليوم الخميس، وأنه أمكن إنقاذ 45 جنديا روسيا بينما لا يزال 15 في عداد المفقودين.

وقالت القناة إن السلطات “أرسلت حرس السواحل وفرق الطوارئ إلى موقع الحادث على بعد 29 كيلومترا من قرية كيليوس على ساحل البحر الأسود إلى الشمال مباشرة من اسطنبول”.