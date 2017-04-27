بريطانيا: مستعدون للمشاركة بعمل عسكري ضد “الأسد” إلى جانب أمريكا

المصدر: لندن– إرم نيوز

أعلنت بريطانيا، اليوم الخميس، أنها على استعداد لمشاركة القوات الأمريكية في أي عمل عسكري ضد رئيس النظام السوري بشار الأسد، في حال قررت واشنطن ذلك.

وألمح وزير الخارجية بوريس جونسون إلى أن الحكومة البريطانية يمكن أن تقرر المشاركة في عملية عسكرية في سوريا دون موافقة البرلمان.

وقال في مقابلة مع اذاعة “بي بي سي 4” ردًّا على سؤال عما اذا كانت بريطانيا ستشارك في عمل عسكري ضد بشار، في حال طلبت منها الولايات المتحدة ذلك: “أعتقد أنه من الصعب جدًّا أن نقول لهم لا في حال جاءوا إلينا، وطلبوا منا المشاركة ودعمهم في عمل عسكري هناك، مهما كانت طبيعته سواء كان هجومًا صاروخيًا من غواصات في البحر المتوسط أو أي شكل آخر من أشكال العمل العسكري.”

وأضاف: “وفي رأيي وأنا أعرف ذلك جيدًا أن هذا هو رأي رئيسة الوزراء أيضًا.. من الصعب جدًا أن نقول لهم لا مهما كانت طبيعة العمل العسكري.”

وعما اذا كانت الحكومة ستسعى لموافقة البرلمان للمشاركة في مثل هذه العملية، أجاب جونسون: “أعتقد أن ذلك سيتم اختباره في وقته.. لكن كما قلت فإنه من الصعب أن نقول لا، وسيتوقف الأمر على رئيسة الوزراء دون غيرها لاتخاذ قرار في هذا الشأن.”

وأردف قائلًا: “في حال أُرغم الامريكيون على القيام بعمل عسكري ضد نظام بشار، وطلبوا منا المساعدة فلن نقول لهم لا.. ولا تنسى أن بشار هو الذي أمر بارتكاب تلك المذبحة ضد شعبه بواسطة سلاح تم حظره منذ نحو 100 عام.”