مستشار روحاني ينعت مرشحي الرئاسة الإيرانية بـ”الكلاب”

المصدر: طهران- إرم نيوز

وصف حسام الدين آشنا المستشار الإعلامي والثقافي للرئيس الإيراني حسن روحاني، مرشحي الانتخابات الرئاسية بـ”الكلاب”، الذين عليهم أن يحترسوا من الأسئلة التي سيتم طرحها في المناظرات التلفزيونية التي ستبدأ مساء يوم غد الجمعة.

وقال آشنا في تصريحات صحافية، إن “على مرشحي الانتخابات الرئاسية أن يكونوا كالكلاب ويحترسوا من أسئلة مقدم برنامج المناظرات التلفزيونية”، مطالبًا بضرورة تسليم أسئلة المناظرات للمرشحين قبل بدء بث البرنامج على الهواء مباشرة.

وشن العديد من الناشطين الإيرانيين خصوصًا المؤيدين لمرشحي التيار الأصولي المتشدد، هجومًا عنيفًا على مستشار الرئيس حسن روحاني، مطالبين بضرورة عزله من منصبه، بسبب تطاوله على المرشحين.

وأسرع حسام الدين آشنا إلى تقديم اعتذار للشعب الإيراني، عما بدر منه خلال مناظرة أقيمت صباح اليوم الخميس في جامعة مدينة يزد وسط البلاد.

وتصاعدت حدة الاتهامات بين مرشحي التيار المعتدل وحلفائهم الإصلاحيين وهم “حسن روحاني، وإسحاق جهانغيري، ومصطفى هاشمي طبا”، ومرشحي التيار الأصولي المتشدد وهم “إبراهيم رئيسي، ومحمد باقر قاليباف، ومصطفى مير سليم”، مع بدء الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 19 من مايو/ آيار المقبل.

وستنطلق مساء يوم غد الجمعة؛ المناظرات بين المرشحين الستة على القناة الأولى للتلفزيون الرسمي، وستركز المناظرات على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمواضيع السياسية التي باتت تشكل تهديدًا في فوز الرئيس حسن روحاني بولاية ثانية.