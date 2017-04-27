لقاء قمة محتمل يجمع بوتين وترامب الشهر المقبل

المصدر: موسكو- إرم نيوز

كشفت صحيفة “كوميرسانت” الروسية عن احتمالات عقد لقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في وقت لاحق من مايو/ أيار المقبل.

وقالت “كوميرسانت” المعروفة بعلاقاتها الوثيقة مع الكرملين، إن اللقاء الأول بين الرئيسين الروسي والأمريكي يوفر الظروف الملائمة لتطبيع العلاقات بين البلدين في أعقاب التوتر الراهن، وما سبقه من جمود عاشته العلاقات بين البلدين إبان سنوات حكم الرئيس السابق باراك أوباما.

وقالت الصحيفة الروسية نقلًا عن مصادر روسية وأمريكية، إن الجانبين بدآ العمل من أجل الترتيب لعقد لقاء بين الرئيسين بوتين وترامب بعد مباحثات ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكية لموسكو في الـ 11والـ12 من أبريل/ نيسان الجاري.

وأعلن دميتري بيسكوف الناطق الرسمي باسم الكرملين أنه لا يعلم شيئًا عن مثل هذه الاستعدادات، وهو موقف يعيد إلى الأذهان ما سبق وقاله بيسكوف حين أبقى موافقة الكرملين على استقبال ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي طي الكتمان حتى ما قبل لقائه مع بوتين بأقل من ساعة.

وقالت “كوميرسانت” إن الرئيسين يمكن أن يعقدا القمة المرتقبة على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في هامبورغ.

ومن المقرر أن يزور ترامب القارة الأوروبية في الفترة من الـ25 إلى الـ27 من مايو/ أيار المقبل للمشاركة في قمة رؤساء بلدان الناتو في بروكسل وقمة الـ7 الكبار في تاورميني الإيطالية.

وأعادت الصحيفة ما سبق وتردد على ألسنة الكثيرين من المسؤولين والمراقبين بشأن أن ترامب لم يحقق ما عقدته عليه الأوساط الروسية من آمال حول احتمالات تحسن العلاقات الأمريكية الروسية، بل على العكس اتخذ من القرارات ما زاد من حدة التوتر بين البلدين، ومنها ما يتعلق بقصف قاعدة “الشعيرات” السورية، إلى جانب الإبقاء على العقوبات المفروضة على روسيا منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية في 2014.