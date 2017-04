شبيه بزر إطلاق الصواريخ النووية.. ترامب لديه زر أحمر مخصص لطلب الكولا

يحتفظ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزر أحمر في مكتب ريسولوت ديسك الأثري بمجرد الضغط عليه يستدعي خادمًا ليجلب له الكوكاكولا، وهو شبيه بالزر الأحمر المخصص لطلب إطلاق الصواريخ النووية، طبقًا لصحيفة “مترو” البريطانية.

واستخدم الرؤساء ذلك المكتب المُزخرف منذ أن أعطته الملكة فيكتوريا للرئيس روثرفورد بيرتشارد هايز كهدية في العام 1880.

ووفقًا للصحفيين الذين اجتمعوا مع ترامب في البيت الأبيض للاحتفال بمرور 100 يوم على توليه للرئاسة، قام الرئيس بالتكيف مع الحياة في القصر الرئاسي، حيث إنه كثيرًا ما يروي للضيوف حقائق تاريخية عن الديكور.

كما قالت التقارير إنه عند الضغط على زر أحمر موجود على مكتب ريسولوت الذي استخدمه الرؤساء على مدى عقود، وصل خادم البيت الأبيض مع كوكاكولا للرئيس.

ومنذ توليه منصبه، عكف ترامب على مختلف القضايا الرئيسية بما في ذلك انتقاداته للناتو وتهديداته بتسمية الصين بالدولة المتلاعبة بالعملة ومكافحة التدخل في الشرق الأوسط.

ولكن على خلاف ذلك، فهو لا يزال كما كان خلال الحملة الرئاسية المطولة، حيث ينشر المنشورات على تويتر في الساعات الأولى من الصباح، ويسبب أزمات في واشنطن من خلال بضع كلمات.

وعلى الرغم من مرور نصف عام تقريبًا على الانتخابات، إلا أنه لا يزال يذكر مدى صعوبة الأمر بالنسبة لمرشح جمهوري للفوز بالمجمع الانتخابي.

ويبدو أن ترامب متمسك بوعده في العام 2012 بأن يزعج شركة كوكاكولا وأن يستمر في شرب منتجاتها.

ومع ذلك، على الرغم من كونه على علم بجميع التغطية السلبية التي يتلقاها في وسائل الإعلام، يقول إنه بذل جهدًا لوقف مشاهدة الأخبار على شبكات سي إن إن، وإم إس إن بي سي، حيث قال ترامب: “أنا لا أشاهد هذه الأشياء ولم أكن أعتقد أن لدي هذه القدرة لقد اعتقدت دائمًا أنني سأشاهد هذه الأشياء”.

The Coca Cola company is not happy with me–that's okay, I'll still keep drinking that garbage.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 16, 2012