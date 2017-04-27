ناشط اسرائيلي: آن الأون لأن يحتفل الفلسطينيون باستقلالهم

المصدر: القدس المحتلة- إرم نيوز

أكد ناشط إسرائيلي بارز بأن الوقت قد حان لتسوية النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي على أساس حل الدولتين حتى يحتفل الفلسطينيون أيضًا باستقلالهم.

وأشار جيرشون باسكين مؤسس مركز المبادرة الإقليمي الإسرائيلي- الفلسطيني في القدس في مقال صحافي بمناسبة ذكرى ما يسمى بـ”استقلال إسرائيل” بداية الشهر القادم، إلى أن لقاء رئيس السلطلة الفلسطينية محمود عباس بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 3 آيار القادم يشكل بداية حقيقية لبدء المبادرة الأمريكية لحل ذلك النزاع.

وقال في المقال الذي نشر في صحيفة “جيروساليم بوست” الإسرائيلية الناطقة باللغة الإنجليزية: “أنا شخصيًا أكثر تفاؤلًا من قبل، بشأن السلام في المنطقة خاصة أننا على وشك الدخول في عصر جديد بقيادات إسرائيلية وفلسطينية جديدة.”

وأضاف: “هناك توقعات كبيرة في رام الله بشان لقاء عباس وترامب.. أعتقد بأن الرسالة واضحة من هذه اللقاء وهي: حان الوقت للفلسطينيين لأن يحتفلوا هم أيضًا باستقلالهم في دولة خاصة بهم على أساس حل الدولتين.”

وأعرب باسكين عن اعتقاده بان “تنامي خطر إيران والمجموعات الإرهابية في المنطقة سيساعد على التقارب بين إسرائيل والفلسطينيين، وأيضًا الدول العربية”، مؤكدًا بأنه “لا خيار أمام إسرائيل والفلسطينين سوى العمل معًا لتحقيق السلام.”

وقال: “إن الارض بين النهر والبحر (فلسطين) سيتم تقسيمها الى دولتين.. صحيح أنه مضى نحو 70 سنة على المشكلة، لكن حل الدولتين يمكن أن يتحقق.”

وختم قائلًا: “علينا أن نواجه المستقبل بثقة، وأن نؤمن بأن هذا الصراع يجب أن ينتهي.. وبهذه الثقة علينا جميعًا أن نعمل على طرد المخاوف والأساطير التي أوجدها الفوضويون بيننا والذين دفعونا للسير على الطريق الخاطئ والخطير لفترة طويلة.. في النهاية أقول: عيد استقلال سعيد لنا ولجيراننا الفلسطينيين.”