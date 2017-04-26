فنزويلا تعلن اعتزامها الانسحاب من منظمة الدول الأمريكية

المصدر: وكالات - إرم نيوز

أعلنت فنزويلا التي تشهد أزمة سياسية واقتصادية حادة، أمس الأربعاء، اعتزامها الانسحاب من منظمة الدول الأمريكية التي وجهت إليها حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بشكل منتظم، اتهامات بتشجيع “تدخل دولي” في الشؤون الفنزويلية.

وقالت وزيرة الخارجية الفنزويلية ديلسي رودريغيز، عبر التلفزيون: “الخميس سنقدم شكوى لمنظمة الدول الأمريكية ونُطلق آلية تستلزم 24 شهرًا لإخراج فنزويلا من هذه المنظمة الإقليمية التي تتخذ من واشنطن مقرًا”.

وعقدت منظمة الدول الأمريكية التي كان مادورو وصف سابقاً أمينها العام لويس الماغرو بأنه “دكتاتور”، الأربعاء اجتماعاً من أجل الدعوة إلى قمة مصغرة لوزراء خارجية دول المنطقة تتعلق بالأزمة الفنزويلية دون أن يتحدد موعد لها.

وكان الماغرو طلب في رسالة إلى المجلس الدائم لمنظمة الدول الأمريكية أن يطبق على فنزويلا الميثاق الديمقراطي الأمريكي، وهدد بتعليق عضوية هذا البلد إذا لم تجر فيه انتخابات عامة بسرعة تطالب بها المعارضة.

وقالت رئاسة الحكومة الفنزويلية في آذار/ مارس الماضي، إن “الماغرو المعروف بأنه عدو للشعب الفنزويلي، أطلق نظريات خاطئة عن جمهوريتنا بهدف واحد وهو تشجيع تدخل دولي في بلدنا وتصعيد الحرب الاقتصادية”.

ورأت وزارة الخارجية الفنزويلية آنذاك أن موقف الماغرو نابع من “الكراهية التي يكنّها لفنزويلا ومن تواطئه مع المعارضة”.