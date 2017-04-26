واشنطن تعلن تشغيل نظامها الصاروخي بكوريا الجنوبية خلال أيام

المصدر: وكالات - إرم نيوز

قال الأميرال هاري هاريس، قائد القوات الأمريكية في آسيا والمحيط الهادي للكونغرس، اليوم الأربعاء، إن نظامًا للدفاع الصاروخي تنشئه الولايات المتحدة في كوريا الجنوبية للتصدي لأي هجوم كوري شمالي، سيبدأ تشغيله في الأيام المقبلة.

وعبّر هاريس عن ثقته في قدرة الولايات المتحدة على التصدي لأي هجوم صاروخي من كوريا الشمالية، على مجموعة قتالية مصاحبة لحاملة طائرات أمريكية، وقال إن واشنطن ستدرس زيادة قدرات الدفاع الصاروخي في هاواي، بحسب “رويترز”.

وحذر هاريس من تحول أمريكي، بمجرد أن يمتلك الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون القدرات العسكرية التي تمكنه من تنفيذ تهديداته للولايات المتحدة، في إشارة على ما يبدو إلى تطوير بيونغ يانغ لبرنامجها الصاروخي والنووي.