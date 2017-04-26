روسيا: الضربات الجوية التركية في العراق وسوريا “غير مقبولة”

المصدر: وكالات - إرم نيوز

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء: إن الضربات الجوية التي نفذتها تركيا في العراق وسوريا “غير مقبولة”، وخرقت المبادئ الأساسية للعلاقات بين الدول.

وأضافت الوزارة في بيان:”في هذه الحالة ندعو كل الأطراف لضبط النفس”.

وقال الجيش التركي، إن طائرات حربية تركية قصفت أهدافًا لمسلحين أكراد في شمال العراق اليوم الأربعاء، وقتلت 6 منهم في ثاني يوم من الغارات عبر الحدود.

وكانت طائرات تركية قصفت مسلحين أكرادًا في منطقة “سنجار” بالعراق، وفي شمال شرق سوريا، أمس الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل نحو 70 مسلحًا في البلدين وفقًا لبيان للجيش التركي.

وقال المتحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء: إن الجيش التركي لم يخطر قوات التحالف الذي يحارب تنظيم داعش بضربات قتلت عددًا كبيرًا من مقاتلين أكراد متحالفين مع واشنطن في سوريا والعراق، إلا قبل تنفيذها بأقل من ساعة.

وأضاف الكولونيل بالقوات الجوية جون دوريان، في مؤتمر عبر الهاتف في مقر وزارة الدفاع الأمريكية:”الإخطار كان قبل تنفيذ الضربات بأقل من ساعة، ذلك ليس وقتًا كافيًا، وهذا كان إشعارًا، وبالتأكيد ليس التنسيق المتوقع من شريك وحليف في محاربة تنظيم داعش”.

وقال دوريان: إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة،”أبلغ الأتراك أن حجم الوقت… لم يكن كافيًا لنا لضمان سلامة قواتنا على الأرض”.