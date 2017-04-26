استطلاع: تيريزا ماي تتفوق على تاتشر وبلير كأفضل رئيسة وزراء بريطانية

المصدر: لندن - إرم نيوز

تفوقت رئيسة وزراء بريطانيا ورئيسة حزب المحافظين تيريزا ماي، على مارغريت تاتشر وتوني بلير كأفضل رئيسة وزراء بريطانية، في استطلاع للرأي نشر اليوم الأربعاء.

وحصلت ماي على 61% من إجمالي المصوتين، وهي أعلى نسبة تصويت يحصل عليها رئيس وزراء بريطاني، وذلك قبل ستة أسابيع من إجراء انتخابات مبكرة دعت إليها ماي.

وبحسب صحيفة “ايفننغ ستاندارد” البريطانية، تفوقت ماي بشكل كبير على منافسها في حزب العمال جيريمي كوربين الذي حصل على 23% من الأصوات، في حين حصل حزب المحافظين الحاكم على 49% وحزب العمال على 26%.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته شركة “ايبسوس موري” ثاني أكبر شركة أبحاث في بريطانيا أن رئيسة الوزراء السابقة تاتشر حصلت على أعلى نسبة لها وهي 48% من الأصوات في استطلاع أجري قبل الانتخابات، في حين حصل رئيس الوزراء السابق توني بلير على 52%.

وقال جيديون سكينر مدير الأبحاث السياسية في الشركة: “يبدو أن تركيز حزب المحافظين على القيادة يعمل بشكل جيد وكان هذا أبرز عنصر في قوتهم عام 2015.. والآن نرى أن شعبيتهم لا تزال في ارتفاع”.

وكانت ماي دعت إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 8 حزيران/يونيو المقبل بهدف توسيع نسبة أكثرية حزبها لضمان صفقة قوية للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.