بتكلفة 13.6 مليار دولار.. روسيا تتحدى أمريكا ببناء حاملة طائرات عملاقة (صور)

المصدر: موسكو – إرم نيوز

تقوم روسيا ببناء واحدة من أكبر حاملات الطائرات في العالم، بتكلفة تصل إلى نحو 13.6 مليار دولار، وبحجم دفة يزيد على مساحة ثلاثة ملاعب كرة قدم.

وتتسع الحاملة “شتورم” لأكثر من 90 مقاتلة حربية أي أكبر من حاملة الطائرات الأمريكية “ثيودور روزفلت” التي بإمكانها حمل 60 طائرة ويبلغ طولها حوالي 332 متراً والحاملة “كارل فنسون” التي يبلغ طولها نحو 333 متراً ووزنها 97 الف طن.

وقالت صحيفة “صن” البريطانية في خبر لها من موسكو، إن الحاملة الروسية ستكون منافسًا قويًا لحاملة الطائرات الأمريكية “نيمتز” أكبر سفينة من نوعها في العالم، والتي بإمكانها حمل أكثر من 6000 جندي.

ونقلت الصحيفة عن تقارير إعلامية روسية، أن الحاملة الجديدة ستدخل الخدمة عام 2030 وستحل مكان الحاملة “أدميرال كوزنتسوز” التي بنيت العام 1985 وتتسع لـ 30 مقاتلة وتسير على الطاقة البخارية بعكس “شتورم” التي ستزود بمحركات نووية.