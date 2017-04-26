محكمة إسرائيلية تقضي بسجن فتاة فلسطينية 10 سنوات

المصدر: القدس المحتلة - إرم نيوز

قضت محكمة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالسجن الفعلي بحق الفتاة الفلسطينية، ملك سلمان، لمدة 10 سنوات، بعد إدانتها بمحاولة “طعن إسرائيليين”.

وقال رئيس لجنة أهالي الأسرى في القدس، أمجد أبو عصب، في تصريح صحافي، إن المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة، أصدرت حكمها هذا ضد ملك سلمان، البالغة من العمر 17 عامًا، بعد إدانتها بتهمتي “الشروع بالقتل، وحيازة سكين”، وفق وكالة الأناضول.

ولفت أبو عصب إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت سلمان، وهي من سكان بلدة “بيت صفافا” في القدس الشرقية، في التاسع من فبراير/شباط من العام الماضي 2016 في منطقة باب العامود، إحدى بوابات البلدة القديمة في القدس.

وكانت المحكمة ذاتها أصدرت في الأشهر الماضية العديد من أحكام السجن بحق أطفال وقصر فلسطينيين، بزعم محاولتهم طعن إسرائيليين.