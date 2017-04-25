لافروف: الحديث عن تسليح موسكو لطالبان “مزاعم كاذبة”

المصدر: وكالات- إرم نيوز

وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ما تردّد عن توريد بلاده أسلحة لحركة طالبان في أفغانستان، بأنها “مزاعم كاذبة ولا أساس لها”.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لامبرتو زانيير: “فيما يخص المزاعم حول توريد أسلحتنا لطالبان التي نسمعها من عسكريين في واشنطن وقادة القوات الأمريكية في المنطقة بما في ذلك في أفغانستان، فهي تصريحات غير احترافية للغاية وعديمة الأساس”.

وأضاف، أن “المسؤولين المعنيين بجمع المعلومات الاستطلاعية يعرفون جيدًا أن هذه المزاعم كاذبة”.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، أمس الإثنين من العاصمة الأفغانية كابل، أن “بلاده ستواجه روسيا في حال انتهاكها للقانون الدولي، في ضوء اتهام عسكريين أمريكيين لموسكو بتسليح حركة طالبان في أفغانستان”.