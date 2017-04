إيفانكا ترامب في “قمة التواضع” مع نساء العشرين ببرلين (فيديو)

بدت ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب في قمة التواضع وهي تتحدث في برلين أمام المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، ومديرة صندوق النقد الدولي، كرستين لاغارد، حيث وصفت دورها السياسي الحالي بأنه لا يزال صغيرًا، موضحة أنها حديثة العهد في هذا المجال.

وقالت ترامب، اليوم الثلاثاء، خلال قمة دولية لدعم المرأة يطلق عليها اسم “قمة نساء العشرين” في برلين: “ما زلت في البداية تمامًا. انصت وأتعلم الكثير”.

وعن منصبها كابنة أولى ومساعدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قالت إيفانكا: “أنا حديثة العهد تمامًا أيضًا بهذا الدور”.

ودعت إيفانكا خلال المؤتمر إلى مزيد من المساواة بين الرجل والمرأة، مضيفة أنه بالرغم من أن المشكلات المتعلقة بهذه القضية أقل في الولايات المتحدة مقارنة بدول أخرى، فإنه لا يزال هناك حاجة إلى اللحاق بالركب فيما يتعلق على سبيل المثال بعدد النساء في المناصب القيادية بالشركات، وقالت: “لا نزال بعيدين عن الهدف”.

ودافعت الابنة الأولى عن والدها ضد انتقادات وجهت إليه على خلفية تعليقات سابقة له تحط من قيمة النساء، موضحة أنها تعلم من خبرتها الخاصة أن والدها لديه موقف إيجابي تجاه المرأة ويقدر دورها في عالم الأعمال، مضيفة أنها نفسها نشأت دون أي عوائق، وقالت: “أستطعت الوصول إلى كل شيء أردت الوصول إليه. تمكنت من سير الطريق الذي أريد السير فيه”.

وذكرت إيفانكا أن والدها، الملياردير ورجل الأعمال السابق، جعل كل شيء ممكنًا لها، وأضافت: “لم يكن هناك فرق بيني وبين أشقائي”.

وتشارك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع ابنة الرئيس الأمريكي في القمة، التي تهدف إلى بحث سبل تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة ومنحها المزيد من الفرص في سوق العمل وضمان تمثيل أكبر لها في ريادة الأعمال.

كما تشارك في القمة أيضًا ملكة هولندا مكسيما ووزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد.

وبوجه عام يشارك في القمة التي تعقد على مدار يومين نحو مئة مندوب من عدة دول.

وينظم القمة المعروفة باسم “قمة نساء 20” المجلس الألماني لشؤون المرأة والاتحاد الألماني لسيدات الأعمال في إطار رئاسة ألمانيا لمجموعة الدول الصناعية والصاعدة العشرين الكبرى.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة هامبورغ الألمانية قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين في تموز/يوليو المقبل.

Crowd hisses at Ivanka Trump in Berlin after suggesting her father is “a tremendous champion of supporting families” https://t.co/cUtRrrA2gN pic.twitter.com/luk5wEtumR

— CNN International (@cnni) ٢٥ أبريل، ٢٠١٧