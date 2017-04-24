وسط مخاوف من تجربة نووية سادسة.. ترامب يدعو لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية

المصدر: واشنطن- إرم نيوز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين إنه يتعين على مجلس الأمن الاستعداد لفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية وسط تصاعد التوتر إزاء احتمال إجرائها اختبارا نوويا سادسا اليوم الثلاثاء.

وأضاف ترامب في اجتماع بالبيت الأبيض مع سفراء الأعضاء الخمس عشرة في مجلس الأمن “الوضع الراهن في كوريا الشمالية غير مقبول… يجب على المجلس أن يكون مستعدا لفرض عقوبات إضافية وأقوى على البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.”

ومضى قائلا “هذا تهديد حقيقي للعالم سواء أردنا التحدث عنه أم لا. كوريا الشمالية مشكلة عالمية كبيرة يتعين علينا حلها بشكل نهائي. الناس يضعون عصابات للأعين منذ عقود والآن حان الوقت لحل المشكلة.”

وكان مسؤولون أمريكيون أكدوا أن عقوبات مشددة قيد الدراسة تشمل حظرا نفطيا وعلى شركة الخطوط الجوية لكوريا الشمالية واعتراض سفن الشحن ومعاقبة البنوك الصينية والأجنبية الأخرى التي تتعامل مع بيونغ يانغ.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير ريكس تيلرسون سيرأس اجتماعا وزاريا خاصا لمجلس الأمن بشأن كوريا الشمالية يوم الجمعة المقبل من شأنه أن يتيح للأعضاء فرصة بحث سبل تعظيم أثر العقوبات الحالية و”إظهار عزمهم للرد على الاستفزازات الأخرى بإجراءات جديدة متناسبة.”

في غضون ذلك قال البيت الأبيض إن ترامب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بحثا “التحدي الأمني الملح” الذي تمثله كوريا الشمالية في اتصال هاتفي.

وفي محادثة هاتفية سابقة مع ترامب دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس بينما أجرت اليابان تدريبات مع المجموعة القتالية لحاملة الطائرات الأمريكية كارل فينسون التي توجهت صوب المياه الكورية.

وقالت كوريا الشمالية إن النشر “تصرف خطير للغاية من قبل أولئك الذين يخططون لحرب نووية للغزو”.

وأثار اقتراب حاملة الطائرات الأمريكية ومجموعتها القتالية غضب بيونغ يانغ التي نفذت اختبارات نووية وصاروخية في تحد لجولات متعاقبة من عقوبات الأمم المتحدة.

وذكرت صحيفة رودونغ سينمون الرسمية الناطقة بلسان حزب العمال الكوريين الحاكم في كوريا الشمالية في تعليق اليوم “الولايات المتحدة يجب أن تكف عن العربدة وأن تدرس مليا أي عواقب كارثية لتصرفها العسكري الاستفزازي الأحمق”.