صور.. من سيفوز برئاسة فرنسا بشار الأسد أم أردوغان؟

المصدر: وداد الرنامي – إرم نيوز

لم يخل يوم الاقتراع في فرنسا من طرائف رغم أنه انتهى بمواجهات قوية بين المحتجين ورجال الأمن، حيث عثر أعضاء مكاتب التصويت أثناء فرزهم للأصوات على محتويات مثيرة للمرح والتساؤل داخل الأظرف، أبرزها كتابة اسم الرئيس السوري بشار الأسد أو اسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ورقة التصويت.

لا ريب أن الاسمين أثارا سخرية المكلفين بالفرز، لكن البعض اعتبرها رسالةً من الفرنسيين لرفض كل المرشحين، أو لإبلاغ موقف سياسي معين مما يقع في سوريا أو تركيا.

كما احتوت الأظرف على أشياء أخرى غريبة، كغلاف جبنة President التي تعني الرئيس، أو صورة دمية متحركة، وحتى ورقة نقدية من فئة 50 يورو عليها اسم بينيلوب فيون، زوجة المرشح اليميني فرانسوا فيون، في إشارة إلى وظيفتها الوهمية، ومطالبة الفرنسيين لها بإعادة ما كسبته من أموال غير مشروعة طيلة تلك السنوات.

وإلى جانب تلك الملاحظات الطريفة، تضمنت الأظرف الانتخابية سبًا وقذفًا موجهًا لمرشح أو لآخر، كوصف فيون بالسارق والنصاب والكاذب، ورسم حيوان تحت اسم مارين لوبان.