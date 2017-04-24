استقالة وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش في أفغانستان

المصدر: كابول - إرم نيوز

أعلن مكتب الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني، أنه قبل استقالة وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الاثنين، وذلك بعد مقتل أكثر من 140 جنديًا في هجوم شنته حركة طالبان على قاعدة عسكرية الأسبوع الماضي.

وجاء في تغريدة للقصر الرئاسي عبر حسابه على تويتر “استقال وزير الدفاع عبد الله حبيبي ورئيس أركان الجيش شاه شاهيم بأثر فوري”.

وقال شاه حسين مرتضوي القائم بأعمال المتحدث باسم الرئيس الأفغاني لـ”رويترز” إن استقالة المسؤولين جاءت بسبب هجوم يوم الجمعة بمدينة مزار الشريف الشمالية”.

وذكر مسؤول بمدينة مزار الشريف، أن الهجوم أسفر عن مقتل 140 جنديا على الأقل وإصابة كثيرين بجروح، في حين قال مسؤولون آخرون إن عدد القتلى ربما يكون أكثر.