تعليقات ساسة أوروبا على نتيجة انتخابات الرئاسة الفرنسية

المصدر: عواصم- وكالات

بعد أن أظهرت النتائج الأولية للجولة الاولى من انتخابات الرئاسية الفرنسية التي جرت يوم الاحد أن مارين لوبان وايمانويل ماكرون سيخوضان على الأرجح جولة إعادة حاسمة في السابع من أيار/مايو، أبدى الساسة الاوروبيون ردود أفعال متباينة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:

– “أن نرى أعلام فرنسا والاتحاد الأوروبي ترحب بنتيجة إيمانويل ماكرون. هذا هو الأمل ومستقبل جيلنا”.

(فيدريكا موجريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي)

– “انه لأمر جيد أن يكون ايمانويل ماكرون ناجحا، مع سياساته الداعية إلى اتحاد أوروبي قوي واقتصاد السوق الاجتماعي”.

(المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت)

– “انا على يقين انه سيكون الرئيس الفرنسي الجديد. كان المرشح الوحيد المؤيد لأوروبا الذي لم يختبئ وراء التحامل على اوروبا”.

(وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل مشيدا بإيمانويل ماكرون)

– “خالص التهنئة لصديقي إيمانويل ماكرون. أثبت أن بإمكانك الفوز من الوسط. أخيرا، فرصة للقيادة التي تحتاجها فرنسا”.

(النائب البريطاني ووزير الخزانة السابق جورج أوزبورن)

– “خطاب ماكرون كان مجرد هراء ، بخلاف دعم الوضع الراهن لم يقل شيئا”.

(نايجل فاراج الزعيم السابق لحزب استقلال المملكة المتحدة)

– “تهانينا إلى مارين لوبان. يوم احتفال لجميع الوطنيين في أوروبا. إلى الجولة الثانية والرئاسة!”

(اليميني المتطرف خيرت فيلدرز، مؤسس وزعيم الحزب الحرية الهولندي)

– “تهانينا الحارة لشريكتي السياسية مارين لوبان، التي حققت نجاحا تاريخيا مع تأهلها للجولة الثانية في انتخابات الرئاسة الفرنسية. الوطنيون الأوربيون يحتفلون بنجاح كبير آخر وخطوة إلى الأمام”.

(السياسي النمساوي هاينز-كريستيان ستراتش على صفحته على فيسبوك)

– “بصفتي وطني وأوروبي، سأعطي إيمانويل ماكرون صوتي في السابع من أيار/ مايو.

(ميشيل بارنييه، المفوض الأوروبي المسؤول عن محادثات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي)

– “مبروك إيمانويل ماكرون. يجب أن ننتظر الانتخابات النهائية. لكن أوروبا تحتاج إلى فرنسا متفتحة وذات توجه إصلاحي. حظا سعيدا!”

(رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوك راسموسن)