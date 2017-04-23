“حمية إعلامية”.. صحيفة أمريكية لن تنشر أخبار ترامب أيام الأحد

المصدر: بلقيس دارغوث – إرم نيوز

في مبادرة هي الأولى من نوعها، قرّر رئيس تحرير صحيفة أمريكية أن يحرر عدد الأحد من كل أسبوع من أخبار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال جون آفلون رئيس تحرير صحيفة “ذا دايلي بيست” الإلكترونية: “إن رئاسة دونالد ترامب هي أكبر قصة في زمننا الراهن ولكنها ليست القصة الوحيدة في العالم”.

وأضاف:” ندرك جيدًا أن في هذه الحياة ما هو أكبر من دونالد ترامب، ولكننا في نفس الوقت لن نتوقف عن مراقبة تحركاته كجزء من وفائنا للمعارضة”.

واعتبر أنه حان الوقت لاتباع “حمية متوازنة” من أخبار ترامب أسماها “صيام السبت من أجل الصحة العقلية”، في إشارة إلى صيام اليهود الذي يبدأ مساءً من غروب الجمعة حتى غروب السبت.

وقال آفلون إنه سيبدأ التجربة الجديدة بدءًا من هذا الأحد، حيث تصدر الصحيفة صباح يوم الأحد أخبارًا خاليًة من ترامب.

وقال إنه سيركز على نشر أخبار أقسام أخرى من الصحيفة مع وفرة من أخبار الترفيه والثقافة ليستمتع القراء بأخبار صباح يوم الأحد.

وأوضح أنه قرر تحرير يوم الأحد فقط من ترامب وليس صباح يومي نهاية الأسبوع مع السبت، وذلك لأن ترامب غالبًا ما يحزم أمره بشأن القرارات مساء يوم الجمعة، ما يجعل صباح السبت يومًا حافلاً للصحافة الأمريكية.

وقال إنه سيوسّع الزاوية التي ينظر بها القراء للعالم، بعدما انحصرت خلال الفترة الماضية في البيت الأبيض.

وأكد أن هذا القرار ليس تصريحًا سياسيًا وإنما قرار تحريري من منطلق الاعتراف بأهمية تقديم أخبار أخرى لصحة القراء، وليطّلعوا على أطياف الحياة الأخرى قبل أن يبدأوا أسبوعهم الحافل.