بوتين يدعم المتشدد رئيسي في انتخابات الرئاسة الإيرانية (صور)

المصدر: طهران- إرم نيوز

كشفت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الأحد، أن “رستم مينيخانوف” الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون الأقليات الدينية، زار طهران مساء السبت، والتقى مرشح المتشددين للانتخابات الرئاسية الإيرانية “إبراهيم رئيسي”.

ونقلت وكالة أنباء “إيسنا” الإصلاحية، إن “رستم مينيخانوف أكد خلال اللقاء دعم الرئيس فلاديمير بوتين للمرشح إبراهيم رئيسي للفوز بمنصب رئاسة الجمهورية الإيرانية في الانتخابات المقرر إجراؤها في 19 مايو المقبل”.

ونقل مينيخانوف تحيات وسلام الرئيس بوتين إلى إبراهيم رئيسي الذي أعرب بدوره عن “أمله في أن تتوسع العلاقات الودية بين إيران وروسيا في المرحلة المقبلة”، مؤكداً أن “روسيا حليف مهم للجمهورية الإسلامية”.

وعادت وسائل إعلام إيرانية متشددة، لتنشر مقاطع فيديو لمجموعة من الشبان المؤيدين للتيار الإصلاحي والمعتدل ورفضهم لتواجد السفارة الروسية في طهران.

وردد إيرانيون خلال مراسم تشييع رئيس مصلحة النظام الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني في 10 من يناير الماضي، شعارات مناوئة للحكومة الروسية، معتبرين أن “السفارة الروسية في طهران تمثل عش الجواسيس”.

وأطلق المتظاهرون بحسب ما أظهر مقطع فيديو خلال مسيرات تشييع رفسنجاني يرددون شعار “الموت لروسيا، السفارة الروسية عش الجواسيس”.

دعوة برلمانية لتوضيح لقاء رئيسي مع مبعوث بوتين

وفي سياق متصل، دعا عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني النائب عن طهران “علي رضا رحيمي”، وزارة الخارجية إلى توضيح المواضيع التي تمت مناقشتها بين المرشح إبراهيم رئيسي ومبعوث بوتين.

وقال رحيمي في تصريحات صحفية إن “اللقاء الذي حصل بين مبعوث الرئيس الروسي ومرشح للانتخابات مخالف للإجراءات والبروتوكولات الدبلوماسية المنصوص عليها في وزارة الخارجية”.

وتساءل النائب الإيراني قائلاً “ما هو الهدف والمقصود من هذا اللقاء في ظل المنافسة بين المرشحين الإيرانيين للانتخابات الرئاسية بينهم إبراهيم رئيسي”.

وأضاف عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية “إنه بحسب الوثائق التي كشفت عن تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي فاز فيها دونالد ترامب، فليس من المستبعد أن تتورط وتتدخل روسيا في الانتخابات الإيرانية”.