وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى جيبوتي لزيارة قاعدة عسكرية

المصدر: وكالات - إرم نيوز

وصل وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إلى جيبوتي اليوم الأحد، لزيارة قاعدة عسكرية مهمة عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر تنطلق منها العمليات في اليمن والصومال.

وتأتي زيارة ماتيس ضمن جولة تستمر أسبوعا في الشرق الأوسط وأفريقيا، وفيما تزيد الولايات المتحدة الضغوط على جماعات متشددة بالمنطقة مثل حركة الشباب.

وتقع القاعدة الأمريكية التي تضم نحو أربعة آلاف فرد على بعد أميال قليلة من قاعدة صينية تحت الإنشاء، أثارت قلق بعض المسؤولين الأمريكيين.

وتتزامن زيارة ماتيس أيضا مع تصاعد القرصنة قبالة ساحل الصومال في الآونة الأخيرة.

ويأتي التصاعد المفاجئ في هجمات القراصنة الصوماليين بعد سنوات من عدم الإبلاغ عن أي واقعة.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي طلب عدم ذكر اسمه “إن الحوادث الأخيرة تثير القلق لكنها ليست مفاجئة”.

وأضاف أنها قد تجعل الدول التي تقوم بدوريات تفكر مرتين قبل أن تحد من وجودها في المنطقة.

وتعادل جيبوتي في مساحتها ويلز تقريبا وتقع على الطريق المؤدي إلى قناة السويس وبين إثيوبيا وإريتريا والصومال، وتستضيف أيضا قاعدة يابانية وأخرى فرنسية.

ومنح البيت الأبيض الجيش الأمريكي مؤخرا سلطات أوسع لمهاجمة متشددي الشباب المرتبطين بتنظيم القاعدة في الصومال.

وتشن حركة الشباب تفجيرات دامية رغم انتزاع قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، والتي تدعم الحكومة الصومالية السيطرة على معظم الأراضي من المتشددين.

وتهدف الحركة إلى طرد قوات حفظ السلام والإطاحة بالحكومة الصومالية المدعومة من الغرب وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية في البلاد. وأرسلت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة عشرات القوات إلى الصومال للمساعدة في تدريب أفراد الجيش الوطني الصومالي.