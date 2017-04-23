وصفهم بـ”البلطجية”.. ليبرمان يتوعد بمحاسبة مستوطنين هاجموا دورية إسرائيلية

المصدر: ربيع يحيى – إرم نيوز

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان اليوم الأحد، من تداعيات الاعتداء الذي نفذه مستوطنون بالحجارة ضد دورية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال أمس السبت، وأدى لإصابة ضابط إسرائيلي، في الوقت الذي وصف فيه الوزير الحادثة بـ”الخطيرة”، التي لا ينبغي أن تمر مرور الكرام، وفق قوله.

وتوعد ليبرمان بعدم التهاون مع المستوطنين المتطرفين الذين اعتدوا على جنود الجيش، داعيا السلطات المختصة إلى محاسبتهم، واصفا إياهم بـ”البلطجية”.

وكان مستوطنون يهود هاجموا دورية عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي قرب قرية حوارة الفلسطينية الواقعة على بعد 9 كيلومترات جنوبي نابلس، وتسببوا في إصابة ضابط إسرائيلي إصابة خطيرة في وجهه.

ونقلت صحيفة “معاريف” الأحد، عبر موقعها الإلكتروني تعليق ليبرمان عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، قائلا إنه “من غير الممكن إبداء أي نوع من التسامح أو الصبر إزاء العنف تجاه جنود الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن”.

وأضاف الوزير بقوله “يجري الحديث عن ظاهرة في غاية الخطورة يحظر علينا أن نتساهل تجاهها، إنني أمنح جنود وقادة الجيش الإسرائيلي وباقي قوى الأمن الغطاء لمواصلة مهامهم”.

الرواية الإسرائيلية

وطبقا للرواية الإسرائيلية، شهدت قرية حوارة في مدينة نابلس شجارا وأعمال عنف بين مستوطنين يهود وشبان فلسطينيين، بينما قام نحو 50 مستوطنا بالوصول إلى الموقع لدعم نظرائهم، في حين قامت قوة تابعة للجيش الإسرائيلي وحرس الحدود بالتوجه إلى الموقع بهدف تفريق المشاركين في أعمال الشغب.

وخلال المواجهات أصيب ضابط كبير بجيش الاحتلال جراء إلقاء الحجارة من جانب المستوطنين اليهود، كما أصيبت فتاة فلسطينية وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج الطبي، في غضون ذلك قامت مجموعة من المستوطنين بمهاجمة قوة الجيش الإسرائيلي ورشقها بالحجارة.

وفي الأثناء، نشر الجيش الإسرائيلي بيانا أكد من خلاله على أنه “ينظر إلى تلك الواقعة أنها في غاية الخطورة، وأنه لن يتهاون مع المستوطنين الذين يحاولون تقويض عمل الجيش”، مشددا على أنه “ماض في تنفيذ المهام الملقاة على عاتقه، بالتعاون مع الجهات المختصة ضد مثل هذه الممارسات”.

الرواية الفلسطينية

وفي المقابل، أكدت وسائل إعلام فلسطينية، على أن عشرات المستوطنين المتطرفين، نفذوا أمس السبت هجمات على منازل وممتلكات المواطنين في قرية عوريف وبلدة حوارة، وأن الأهالي هبوا للدفاع عن أنفسهم وممتلكاتهم واشتبكوا مع المستوطنين بالأيدي وبالحجارة.

وفي روايتها، أفادت صحيفة “القدس”، بأن “قوات كبيرة تابعة لجيش الإحتلال تدخلت، لكن بغرض تأمين الحماية للمستوطنين اليهود، وقامت بإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب الفلسطينيين، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوفهم”.

وأردفت الصحيفة، أن “عدد الإصابات بلغ 6 مواطنين أصيبوا بالرصاص المطاطي، فضلا عن إصابة آخرين عقب تعرضهم للضرب أو إثر استنشاق الغاز المسيل للدموع”.