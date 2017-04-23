إسرائيل تُعارض أيّة وساطة ألمانية بينها وبين الفلسطينيين

المصدر: وكالات – إرم نيوز

قال السفير الإسرائيلي في ألمانيا ياكوف هاداس-هاندلسمان إنه يعارض دور الوساطة الألمانية في النزاع القائم في منطقة الشرق الأوسط بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضاف، قبل جولة وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل والتي من المنتظر أن يبدأها اليوم الأحد في منطقة الشرق الأوسط: “لسنا بحاجة لوسطاء، إننا نعرف بعضنا جيدا”.

يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعرب عن أمله في وساطة ألمانية خلال زيارته في العاصمة الألمانية برلين قبل عام.

كما ويشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بدور الوساطة الأهم حاليًا في البحث عن حل للنزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وحمل هاداس-هاندلسمان الفلسطينيين مسؤولية وصول النزاع حاليًا إلى طريق مسدود على هذا النحو، وقال: “إذا أراد المجتمع الدولي المساعدة، يتعين عليه إذن تحفيز الفلسطينيين على العودة غير المشروطة إلى طاولة المفاوضات”.

وتابع السفير الإسرائيلي في ألمانيا قائلًا: “إنهم يعتقدون أنه يمكنهم حصد جميع المزايا دون أن يتعين عليهم دفع أي شيء في المقابل. ولكن لابد أن تكون العملية ذات اتجاهين”.

ويتوجه وزير الخارجية الاتحادي اليوم الأحد إلى الشرق الأوسط في زيارة تستغرق ثلاثة أيام يناقش خلالها الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي وصل إلى طريق مسدود.

ويزور جابرييل أولا الأردن ثم يتوجه إلى إسرائيل يوم غد الاثنين.

وسيزور الوزير الألماني النصب التذكاري للمحرقة النازية في اسرائيل والذي يطلق عليه “ياد فاشيم”، وفقًا لوزارة الخارجية الألمانية. كما سيجري مباحثات سياسية مع الحكومة الإسرائيلية والقيادة الفلسطينية يوم الثلاثاء المقبل.