بالفيديو.. معركة نارية بين “قراصنة الصومال” و “حرس سفينة شحن”

المصدر: أبانوب سامي- إرم نيوز

يُظهر فيديو مثير معركة نارية مرعبة، نشبت عندما حاول القراصنة الصوماليون خطف سفينة شحن ضخمة في عرض البحر.

وفي اللقطات يمكن رؤية الأمن الخاص على سطح السفينة وهو يحاول بنجاح صد العصابات المسلحة من خلال إطلاق النار عليهم ببنادق شبه آلية.

وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية، تم تصوير هذه اللقطات على متن سفينة شحن باستخدام كاميرا فيديو بخوذة أحد أعضاء فريق الأمن، ويمكن رؤية قارب صغير يقترب بسرعة عالية وهو مُحمل بعدة رجال مسلحين قبل أن يقوم ضباط الأمن الخاص بإطلاق رصاصات تحذيرية بجانبهم بأمر القبطان، ليبدأ لاحقًا تبادل إطلاق النار.

ووفقًا لتقارير موقع “هيومانز أت سي” أطلق القراصنة الطلقات الأولى في محاولة للصعود على متن السفينة واختطافها، ولكن بسبب المسافة بين السفينتين لا يمكن سماع الطلقات في الفيديو.

وفي مقطع الفيديو الذي يليق بأفلام هوليوود يمكن رؤية الرصاصات وهي تصيب الموجات المحيطة بقارب القراصنة قبل أن يصطدم القارب بجانب الناقلة.

ويأتي هذا بعد أن قامت قوات بحرية بقتل اثنين من القراصنة الصوماليين في المياه الدولية، خلال محاولة من القراصنة لاختطاف سفينة مجهولة الهوية بالقرب من خليج عدن يوم السبت، كما أصيب قراصنة آخرون خلال الحادث.

وقال أحمد عبدالله المسؤول في قوة مكافحة القرصنة في منطقة بونتلاند إن القراصنة كانوا تسعة وإن الآخرين هربوا.

وعلى الرغم من عدم تحديد هوية القوات البحرية المشاركة في الواقعة، إلا أن هذا التقرير يتزامن مع إعلان وكالة أنباء “شينخوا” الصينية أن قافلة أرسلتها قوات البحرية الصينية أنقذت ناقلة بنمية كانت تتعرض للقصف من قبل القراصنة.

ويشير تحليل أوشنز بيوند بيراسي إلى أن عدد الهجمات الفاشلة المُبلغ عنها والحوادث المشبوهة شهد ارتفاعًا في العام 2016 وقد صدت فرق الأمن المسلحة 11 هجومًا في العام 2016.