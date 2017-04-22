رجل يحمل سكينًا يثير الذعر بمحطة قطارات في باريس

المصدر: باريس – إرم نيوز

قال متحدث باسم الشركة المشغلة لسكك الحديد الفرنسية (اس.ان.سي.اف): إن رجلًا يحمل سكينًا هدد الشرطة عند محطة جار دي نورد للقطارات في باريس، اليوم السبت، مما أثار الذعر قبل أن يجري اعتقاله.

جاء الحادث قبل يوم واحد من إجراء الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة الفرنسية. وتعيش البلاد حالة تأهب بعد مقتل شرطي على يد متشدد إسلامي يوم الخميس.

وبين المتحدث، أن الرجل اقترب من رجال الشرطة الذين كانوا في دورية بالمحطة وأنه انصاع لأمر بالانبطاح أرضًا قبل أن يتم اعتقاله.

وأشار شاهد عيان إلى أن الحادث أثار الذعر بين ركاب القطار الذين حاولوا الفرار من الموقع كما أدى لتأخر مواعيد القطارات.