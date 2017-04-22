الدفاع الإيرانية تجهز الحرس الثوري بمنظومة صواريخ مضادة للسفن (صور)

المصدر: طهران - إرم نيوز

أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية اليوم السبت، عن تجهيز القوات البحرية التابعة للحرس الثوري بصواريخ كروز مضادة للسفن من طراز “نصير”، مشيرة إلى أن تلك القوات اختبرت هذه الصواريخ على أهداف بحرية وأصابتها مئة بالمئة، بحسب ما نشرته وكالة أنباء “دفاع برس” التابعة لوزارة الدفاع.

وقال وزير الدفاع العميد حسين دهقان “إن صاروخ كروز بحر- بحر يستخدم عبر إمكانية الإطلاق من الشاطىء والبحر ضد أهداف بحرية منها البوارج الحربية والمنصات”، معتبراً الجاهزية والرد السريع والعلو المنخفض والدقة العالية في إصابة الهدف وقدرة التدمير الكبيرة وإمكانية التشويش العالية عبر رادار متقدم بجنب الإطلاق من خلال الزوارق السريعة من أهم خصائص صاروخ كروز “نصير”.

وأضاف وزير الدفاع الإيراني، “أن هذا العمل يعتبر نابعاً من التوجه نحو البحث والإبداع والتطوير والإنتاج وفق احتياجات القوات المسلحة، وتم إنجازه من خلال الاستفادة من السبل المختصرة التي كان يؤكد عليها المرشد الأعلى علي خامنئي دوماً”.

وأشار الوزير، إلى أن تجهيز القوات البحرية بهذا الصاروخ يعتبر بمثابة المضي بخطوة مؤثرة في سبيل تعزيز القدرات الدفاعية والردعية الإيرانية، منوهاً إلى أن هذا الصاروخ وباقي صواريخ القوات المسلحة للدفاع عن إيران فقط وستنهمر على رؤوس الأعداء لاغير وستستخدم في سبيل الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة، بحسب قوله.

وفي 9 من فبراير/ شباط 2016، زودت وزارة الدفاع الإيرانية القوة الجوية في الجيش الإيراني، بأول مجموعة منتجة من صواريخ كروز “نصر” مضادة للسفن تطلق جواً، حيث يتمتع هذا الصاروخ الذي يطلق من الجو بقابلية عالية لتدمير الأهداف، ويمكن نصبها واستخدامها في مختلف أنواع الطائرات المقاتلة.