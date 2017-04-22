دير شبيغل: آلاف المقاتلين السابقين في طالبان دخلوا ألمانيا‎ للحصول على لجوء

المصدر: برلين - إرم نيوز

ذكرت مجلة دير شبيغل الألمانية في عددها الصادر اليوم السبت، أن آلاف المقاتلين السابقين من حركة طالبان الأفغانية، ربما دخلوا ألمانيا على مدى العامين المنصرمين، ضمن أكثر من مليون مهاجر ولاجئ تدفقوا إلى البلاد.

وقالت الصحيفة: إن “المكتب الاتحادي للمهاجرين واللاجئين في ألمانيا، أبلغ مسؤولين أمنيين أن آلاف المهاجرين عرفوا أنفسهم على أنهم مقاتلون سابقون في طالبان بهدف الحصول على طلبات اللجوء”.

وجاء في المجلة الألمانية أن “ما لا يقل عن 70 رجلًا أفغانيًا خضعوا لتحقيق أجراه المدعي العام الاتحادي، لكن ليس واضحًا ما إذا كان يشتبه في أنهم جميعًا عناصر ناشطة في طالبان“.

وأفادت “دير شبيغل” أن “ستة من المهاجرين احتجزوا في مركز احتجاج تابع لسلطات التحقيق، ومن المقرر أن تبدأ محاكم في عقد جلسات أولية تتعلق بآخرين الأسبوع المقبل”.

وترحل حكومة المستشارة أنجيلا ميركل، مجموعات من المهاجرين الأفغان الذين تم رفض طلبات لجوئهم.

وتتعرض الحكومة لانتقادات بسبب سماحها باستقبال عدد كبير من المهاجرين، خاصة بعد وقوع عدة هجمات ارتكبها مهاجرون العام الماضي.

وهذا الشهر، دافعت ميركل عن تزايد عمليات ترحيل طالبي اللجوء الأفغان، الذين رُفضت طلباتهم وقالت: إن كل دول الاتحاد الأوروبي تفعل الأمر نفسه.

وأضافت ميركل أن “نحو 55 بالمئة من الأفغان حصلوا على وضع لاجئ في ألمانيا، بينما رُفضت طلبات 45 بالمئة منهم”.