دير شبيغل: المخابرات الألمانية تجسست على الإنتربول

المصدر: برلين – إرم نيوز

كشفت مجلة دير شبيغل الألمانية، عن أن وكالة المخابرات الخارجية الألمانية “بي.إن.دي”، تجسست على الشرطة الدولية “الإنتربول” لسنوات وعلى مكاتب الاتصال الخاصة بالمنظمة في عشرات الدول، مثل النمسا واليونان والولايات المتحدة.

وذكرت “دير شبيغل” أنها “اطلعت على وثائق تفيد بأن وكالة المخابرات الخارجية الألمانية، وضعت عناوين البريد الالكتروني وأرقام هواتف وفاكسات محققي الشرطة الدولية، على قائمة قسم المراقبة الخاص بها” مضيفة أن “المخابرات راقبت منظمة يوروبول ومقرها لاهاي”.

وكانت المجلة قالت في شباط/فبراير إن “المخابرات الخارجية تجسست على الهواتف والفاكسات والبريد الإلكتروني، لعدة مؤسسات إعلامية من بينها نيويورك تايمز ورويترز”

ولم تعلق أي من المخابرات الألمانية أو الإنتربول أو الشرطة الأوروبية “يوروبول” فورا على المعلومات التي نشرتها المجلة واسعة الانتشار في ألمانيا.

وأصبحت أنشطة وكالة المخابرات الخارجية، محل تدقيق مكثف أثناء تحقيق برلماني في مزاعم تتعلق بقيام وكالة الأمن القومي الأمريكية، بعمليات مراقبة واسعة خارج الولايات المتحدة، شملت مراقبة هاتف محمول تستخدمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

ووصف كونستانتين فون نوتز، وهو عضو برلماني عن حزب الخضر، شارك في لجنة التحقيق، التقرير الأخير عن المخابرات الخارجية بأنه “فاضح ويتعذر فهمه”.

وقال نوتز في بيان صدر عنه “نعرف الآن أن برلمانات وعددا من الشركات، وحتى صحفيين وناشرين استهدفوا وكذلك دولا حليفة.”

وأضاف البرلماني أن “التقارير الأخيرة تظهر كيف أن الضوابط البرلمانية غير فعالة، على الرغم من قانون جديد يهدف إلى إصلاح وكالة المخابرات الخارجية”، لافتا إلى أن “هذا يمثل خطرا على حكم القانون في بلادنا”.