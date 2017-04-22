مؤتمر طبي أمريكي: ترامب مصاب بالوهم ولا يصلح أن يكون رئيسًا

المصدر: واشنطن – إرم نيوز

توصل عدد من الأطباء النفسيين في مؤتمر في الولايات المتحدة إلى أن الرئيس دونالد ترامب مصاب بالوهم وجنون العظمة، ما يجلعه شخصًا خطيرًا لا يصلح أن يكون رئيسًا.

وأكد الأطباء بنهاية المؤتمر، الذي عقد في جامعة “ييل” بولاية كونيتيكت، شمال شرق الولايات المتحدة، أول من أمس الخميس، أنهم أصدروا بيانًا حول حالة ترامب لتحذير الأمريكيين بشأن مخاطر كونه رئيسًا انطلاقًا مما وصفوه بـ “مسؤوليتهم الأخلاقية.”

وسخر الأطباء من تصريحات ترامب المتكررة بأنه حاز على أكبر تجمع للأمريكيين في حفل تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة في 20 كانون الثاني/يناير الماضي.

وقال الدكتور جون جارتنر وهو استشاري نفسي في جامعة “جون هوبكنز” الطبية الأمريكية: “إصافة إلى كونه كاذب ونرجسي نجد أنه مصاب بجنون العظمة والتوهم وهو أثبت ذلك في اليوم الأول من توليه الرئاسة.”

من جهته، قال رئيس المؤتمر، الدكتور باندي لي :”كما أفاد بعض الأطباء النفسيين البارزين، فإن الصحة النفسية لترامب مشكلة حقيقية وأعتقد أن الناس بدأوا يتحدثون عن ذلك.”

أما الدكتور جيمس كاليجان، المحاضر في علم النفس بـ “جامعة نيويورك”، أشار إلى أنه تعامل مع حالات كثيرة لأشخاص خطرين، بما فيهم مغتصبين وقتلة.

وأضاف: “لذلك فإني قادر على معرفة الشخص الخطير عن بعد ميل… وأعتقد أنه ليس عليك أن تمتلك خبرة 50 سنة لتدرك مدى خطورة هذا الشخص (ترامب).”

وكان الدكتور جارتنر أطلق، أخيرا، عريضة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى عزل ترامب من منصبه بدعوى أنه “غير مؤهل نفسيًا” لقيادة الولايات المتحدة. وقد وقع العريضة أكثر من 41 ألف شخص حتى الآن.