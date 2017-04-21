أمريكا.. سجن ابن نائب روسي 27 عامًا في قضية تسلل إلكتروني

المصدر: واشنطن- إرم نيوز

أصدرت محكمة اتحادية أمريكية الجمعة حكما بالسجن 27 عاما بحق ابن نائب روسي لإدانته بالقرصنة الإلكترونية ضد شركات أمريكية صغيرة ومؤسسات مالية مما تسبب في خسائر تفوق 169 مليون دولار.

وخلصت هيئة محلفين في سياتل العام الماضي إلى أن رومان سيليزنيف مذنب في 38 تهمة في مخطط قال عنه ممثلو الادعاء إنه تضمن قرصنة لسرقة أرقام بطاقات ائتمانية وبيعها على الإنترنت.

والمدان ابن فاليري سيليزنيف عضو البرلمان الروسي. وتصف روسيا اعتقاله في جزر المالديف عام 2014 بأنه “اختطاف”.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان صحفي إن إدانة سيليزنيف (32 عاما) جاءت بعد تحقيق مطول أجراه جهاز الخدمة السرية.

وقال ممثلو الادعاء إن سيليزنيف سرق أرقاما لبطاقات ائتمان من أكثر من 500 شركة أمريكية في الفترة من أكتوبر تشرين الأول 2009 وحتى أكتوبر 2013 ونقل البيانات لخوادم في فرجينيا وروسيا وأوكرانيا وباع البيانات في النهاية لمواقع إجرامية.