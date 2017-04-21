بالصور.. روسيا تدرب الأطفال على القتال

المصدر: رموز النخال- إرم نيوز

كشفت صحيفة “ديلي ستار” أن القادة الروس يعلمون الفتية والفتيات الذين يبلغون من العمر 11 عامًا، كيفية القتال وإطلاق النار ليكونوا موالين للكرملين، حيث يتدرب الأطفال في إحدى مدارس فلاديمير بوتين العسكرية على استخدام البنادق الهجومية الروسية من نوع AK47.

كما يخضعون للتدريب الميداني داخل إحدى مدارس الجيش الروسي في مدينة ستافروبول الجنوبية، حيث يدرسون التكتيكات العسكرية، والتعامل مع الأسلحة النارية وحتى القفز بالمظلات.

ويظهر في الصور التي نشرتها الصحيفة البريطانية الأطفال في عملية تمويه كاملة العتاد، ويحملون حقيبة ظهر ومسلحين ببندقية هجومية تبين لهم الموقف الصحيح.

وتُظهر الصور التلاميذ يمارسون دورات الاعتداء، وتفكيك كلاشنيكوف، والمصارعة مع بعضهم البعض، ويقف المعلمون إلى جانبهم لتوجيههم ومراقبة تحركاتهم.

ويخضع الأطفال لتدريبات بدنية مكثفة والتدريب على الأسلحة في الرحلات الميدانية داخل مناطق حرب وهمية.

وتعد روسيا واحدة من أكبر القوات العسكرية في العالم إلى جانب الولايات المتحدة والصين، واحتدم التوتر بينها وبين الولايات المتحدة مؤخرًا، بسبب تصاعد الأحداث الأخيرة في سوريا.