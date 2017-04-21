القوات الأمريكية تقتل مساعدًا مقربًا للبغدادي في عملية برية بسوريا

المصدر: دمشق - إرم نيوز

كشفت الولايات المتحدة اليوم الجمعة، عن عملية عسكرية برية سرية لقتل عنصر في تنظيم داعش يعتبر مساعدا مقربا لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، وارتبط اسمه بهجوم على ملهى ليلي في تركيا قتل فيه 39 شخصا.

وقال الكولونيل جون توماس المتحدث باسم القيادة العسكرية المركزية الأمريكية، “إن عبد الرحمن الأوزبكي الذي يعتقد أنه من أوزبكستان قتل في هجوم بري قرب مدينة الميادين في سوريا في السادس من أبريل/ نيسان”.

وأضاف توماس “كانت عملية برية، أعتقد أن هذا كل ما نريد أن نقوله عن هذا الأمر” ورفض الإدلاء بالمزيد من التعليق، لكنه أكد أن الأوزبكي لم يقتل في غارة جوية.