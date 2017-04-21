بالصور.. ترامب يستقبل المصرية الأمريكية “آية حجازي” بعد الإفراج عنها

المصدر: واشنطن - إرم نيوز

استضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فى البيت الأبيض، اليوم الجمعة، الأمريكية من أصل مصري، آية حجازي، التي احتجزت فى مصر حوالي 3 سنوات بتهمة الاتجار بالبشر، بعد أن برأتها محكمة في القاهرة، يوم الأحد الماضي مع 7 آخرين.

وقال مسؤول بالإدارة الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب طلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حديث خاص المساعدة في القضية حين زار البيت الأبيض في 3 من أبريل/نيسان الجاري.

وكانت حجازي وعمرها 30 عامًا أنشأت مؤسسة بلادي، وهي منظمة غير حكومية تسعى لتوفير حياة أفضل لأطفال الشوارع واحتجزت حجازي 33 شهرًا بالمخالفة للقانون المصري الذي ينص على أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي هي 24 شهرًا.‎