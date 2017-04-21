8 حقائق بشأن مراحل انتخابات الرئاسة في إيران

المصدر: وكالات- إرم نيوز

يتوجه الناخبون الإيرانيون إلى صناديق الاقتراع في 19 مايو/ أيار لاختيار رئيس جديد للبلاد في انتخابات يسعى فيها الرئيس الحالي حسن روحاني إلى الفوز بفترة ثانية، في مواجهة خصومه المحافظين الذين ينتقدون طريقة إدارته للاقتصاد، على الرغم من رفع العقوبات الدولية عن طهران بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015.

والزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي هو أعلى سلطة في البلاد، لكن الانتخابات الرئاسية ستؤثر على صورة وسياسات الجمهورية الإسلامية. ومنذ عام 1989 فاز جميع الرؤساء الثلاثة السابقين على روحاني، بفترتين رئاسيتين متتاليتين.

وفيما يلي تفاصيل عملية الانتخاب والتصويت:

ـ أجاز مجلس صيانة الدستور المحافظ ستة مرشحين لخوض انتخابات الرئاسة من بين 1636 سجلوا أنفسهم لدخول السباق. وبين أولئك الذين سجلوا أنفسهم حوالي 30 شخصية سياسية معروفة.

ـ يتألف مجلس صيانة الدستور من ستة فقهاء دينيين وستة حقوقيين يدققون في المرشحين المحتملين في كل الانتخابات.

ـ يشترط في المرشح كي يتم اعتماده رسميًا أن يكون من أصول إيرانية وأن يكون مواطنًا إيرانيًا. ويجب أن يعتبر شخصية سياسية أو دينية مرموقة ولديه سجل لا تشوبه شائبة في الورع والإخلاص للجمهورية الإسلامية.

ـ يمنع مجلس صيانة الدستور النساء من الترشح للانتخابات، على الرغم من أن عددًا من أبرز رجال الدين ومحامي حقوق الإنسان يجادلون بأن الدستور لا يستبعدهن.

ـ تبدأ حملة الانتخابات الرئاسية في 21 أبريل/ نيسان وتنتهي عند الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش في 18 مايو/ أيار.

ـ يحق لجميع الإيرانيين ممن بلغوا 18 عامًا التصويت في الانتخابات، وهو ما يعني أن أكثر من 55 مليون شخص بين سكان إيران وعددهم أكثر من 80 مليونًا، يحق لهم التصويت.

ـ يجري فرز بطاقات التصويت يدويًا، ولهذا فإن النتيجة النهائية قد تعلن بعد يومين من الانتخابات رغم أن نتائج جزئية قد تظهر قبل ذلك.

ـ إذا لم يحصل أي من المرشحين على 50 بالمئة زائد واحد على الأقل من إجمالي عدد المشاركين في التصويت تجرى جولة إعادة بين المرشحين الفائزين بأكبر عدد من الأصوات في أول يوم جمعة عقب إعلان نتيجة الانتخابات.