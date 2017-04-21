تقارير: روسيا تمتلك أكبر قنبلة نووية في العالم

المصدر: لندن – إرم نيوز

كشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة أن روسيا تملك أكبر قنبلة نووية في العالم بقوة تفوق بـ 3500 مرة قوة القنبلة التي استخدمتها القوات الأمريكية لتدمير مدينة هيروشيما اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية.

وتحمل القنبلة اسم “إيفان الكبير” وتبلغ قوتها التدميرية 50 ميغاتون وتمت تجربتها العام 1961 في منطقة “دائرة القطب الشمالي” عن طريق بالون ضخم.

وأشارت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية إلى أن القنبلة أحدثت خلال التجارب سحابة دخان ضخمة على ارتفاع 35 ميلا (55 كلم) وكرة لهب بارتفاع اكثر من ستة اميال (9 كلم) في حين استطاع السكان على بعد 620 ميلا (990 كلم) مشاهدة السحابة التي بلغ ارتفاعها أكثر من سبعة اضعاف ارتفاع قمة أيفرست.

وأوضحت الصحيفة بأن الانفجار أدى إلى محو قرية تقع على بعد نحو 34 ميلا (50 كلم) تم اخلاؤها خلال التجربة في حين احدثت القنبلة حروقا من الدرجة الثالثة لسكان بعض المناطق على بعد حوالي 62 ميلا (93 كلم) من موقع الانفجار.

وبحسب الصحيفة تملك روسيا أيضا قنبلة تدعى “أب القنابل” وهي أقوى باربعة اضعاف من”أم القنابل” التي اطلقتها القوات الامريكية الاسبوع الماضي على أوكار مقاتلي داعش في مناطق جبلية في افغانستان وأدت الى مصرع العشرات منهم.