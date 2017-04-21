مقتل شخصين بهجوم مجهول على مكتب مخابرات شرق روسيا

المصدر: موسكو - ارم نيوز

قتل شخصان وأصيب ثالث بهجوم استهدف مكتب المخابرات والأمن الفيدرالي في مدينة خاباروفسك شمال شرق روسيا.

وقالت وكالة أنباء “إنترفاكس” إن المهاجم وقبل وصوله إلى نقطة التفتيش راح يطلق النار عشوائيًا ما أسفر عن مصرع أحد موظفي المكتب، ومواطن آخر من المترددين عليه، وإصابة آخرين.

وأعلنت الأجهزة الأمنية في بيان، قيام شخص -لا يزال مجهول الهوية- بمهاجمة مكتب المخابرات والأمن الفيدرالي في مدينة خاباروفسك شمال شرق روسيا ما أسفر عن مصرع أحد العاملين في المكتب وآخر من المترددين عليه.

وأشار البيان الأمني، إلى أنه تمت تصفية المهاجم الذي تُجرى التحريات من أجل استيضاح هويته والأسباب التي دفعته إلى ارتكاب مثل هذه الجريمة.