ترامب: إيران لا تحترم روح الاتفاق النووي

المصدر: واشنطن - إرم نيوز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، إن إيران لا تحترم “روح” الاتفاق الموقع في العام 2015 مع القوى العظمى حول برنامجها النووي، والذي أدى إلى تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على طهران.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض بحضور رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني “إنه اتفاق رهيب ما كان يجب توقيعه.. إيران ليست بمستوى روح الاتفاق”.

وتابع “نحن نحلل ذلك باهتمام كبير جدًا وسيكون لدينا ما نقوله حول الموضوع قريبًا”.

وفي سياق متصل، حثت الولايات المتحدة، الخميس، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على التركيز على “التصرفات غير المشروعة والخطيرة” لإيران وحزب الله اللبناني في الشرق الأوسط، وهو اتهام رفضته إيران قائلة إنه “دعاية مضللة”.

وأبلغت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي المجلس المؤلف من 15 عضوًا أن “اجتماعاته الشهرية حول الشرق الأوسط والتي تركز بشكل تقليدي على إسرائيل والفلسطينيين وسوريا ولبنان تتحول في العادة إلى جلسات للقدح في إسرائيل”.

وقالت: “إيران تستخدم حزب الله لتعزيز مطامعها الإقليمية. هم يعملون معًا لتوسيع عقائد متطرفة في الشرق الأوسط.. ذلك تهديد يجب أن يهيمن على مناقشاتنا في مجلس الأمن”.

واتهم وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، إيران، الأربعاء الماضي، بالقيام “باستفزازات مستمرة ومزعجة لزعزعة استقرار دول في الشرق الأوسط” في الوقت الذي أطلقت فيه إدارة ترامب مراجعة لسياستها تجاه طهران بما في ذلك الاتفاق النووي الموقع في 2015.