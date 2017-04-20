روسيا تعتزم تزويد الإمارات بطائرات “سوخوى-35” المقاتلة

المصدر: موسكو - إرم نيوز

ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء أن روسيا تجري محادثات لتزويد الإمارات ببضع عشرات من طائرات “سوخوي-35” المقاتلة.

والتقى الرئيس الروسىي فلاديمير بوتين ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، اليوم الخميس بالكرملين لبحث مجالات التعاون الدولي ومكافحة “الإرهاب”.

كما بحث الجانبان القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وبشكل خاص الأزمتين السورية والليبية، إضافة الى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية للأنباء عن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دنيس مانتوروف، قوله اليوم الخميس إن روسيا تجري محادثات لتزويد الإمارات العربية المتحدة ببضع عشرات من طائرات “سوخوي -35” المقاتلة.