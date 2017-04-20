وزير الدفاع الإيراني مخاطبًا نظيره الأمريكي: عهد “الكاوبوي” انتهى

المصدر: طهران - إرم نيوز

وجه وزير الدفاع الإيراني، حسين دهقان، رسالة بلهجة حادة لنظيره الأمريكي، جيمس ماتيس، معتبرًا أن التكفيريين يرتكبون جرائمهم في سوريا والعراق بأسلحة أمريكية، وأن عهد “الكاوبوي” قد ولّى.

وقال دهقان: “أنصح وزير الدفاع الأمريكي بأن يطالع في البداية تاريخ الصراعات العسكرية للإدارات الأمريكية السابقة في فيتنام والعراق والصومال وأفغانستان ومؤخرًا في سوريا واليمن، وجرائم الحرب التي ارتكبت ضد الإنسانية، وأن يدرس سبب محاولات أمريكا التخلص من المستنقعات التي ورطت نفسها فيها، وعندئذ سيدرك جذور اتهاماته الحالية”.

وأضاف: “على القادة الاستراتيجيين الأمريكيين أن يدركوا أن عهد الكاوبوي وتوجيه الاتهامات واختلاق الملفات والتدخل ومصادرة الحق قد ولّى، وأن هذه التصريحات ما هي إلا تبديل المتهم بالمدعي”، بحسب ما نقلته وكالة “فارس” الإيرانية.

واقترح دهقان على نظيره الأمريكي عدم خلق مشاكل جديدة قائلًا: “من الأفضل له ولقادة أمريكا أن يكونوا بصدد حل المشاكل الداخلية لبلادهم، وأن لا يبحثوا عن اختلاق الأزمات الجديدة وإشعال نار الحروب في كوريا والشرق الأوسط”.

وأضاف: “الشعوب تدرك جيًدا رسالة التصريحات المخادعة والخبيثة لأعدائها، ولذلك فإن ردود الشعوب أيضًا تتناسب مع إجراءات الأعداء”.

وفي وقت سابق، هاجم وزير الدفاع الأمريكي إيران، قائلًا إنها “تلعب دورًا يزعزع الاستقرار في المنطقة، ويجب التصدي لنفوذها من أجل التوصل إلى حل للصراع اليمني” مضيفًا ” تجد إيران في كل مكان توجد فيه مشكلة في المنطقة”.

وتابع “علينا التغلب على مساعي إيران لزعزعة استقرار بلدان أخرى وتشكيل ميليشيات أخرى مشابهة لميليشيا حزب الله في لبنان، لكن النتيجة النهائية هي أننا على الطريق الصحيح”.