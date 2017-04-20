أمريكا تسعى لتحديد مادة كيماوية استخدمها داعش في الموصل

المصدر: بغداد - إرم نيوز

قال قائد القوات البرية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق، أمس الأربعاء، إن مسلحي تنظيم داعش استخدموا مادة كيماوية في هجوم على قوات عراقية بالموصل في مطلع الأسبوع الجاري، فيما جرى إرسال تلك المادة لمختبرات لمحاولة التعرف عليها.

وقال الميجر جنرال جوزيف مارتن، متحدثًا إلى صحفيين في مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، إن “مسلحي الجماعة المتشددة أطلقوا قذائف كيماوية على قوات أمن عراقية غرب الموصل لكن الهجوم لم يكن له تأثير”.

وأضاف الجنرال الأمريكي قائلًا “قوات الأمن العراقية كانت في محيط إحدى الضربات وجرى إرجاعها لتلقي مستوى ملائم من الرعاية الطبية.. لم يتأثر أحد ولم يمت أحد”.

وتابع “نحن غير متأكدين في الوقت الحالي من المادة الكيماوية على وجه التحديد.. أرسلناها لاختبارات لكننا لا نزال في انتظار النتائج”.

وامتنع مارتن عن ذكر عدد القوات العراقية التي ربما تعرضت للمادة الكيماوية.

وقال ضباط بالشرطة الاتحادية العراقية الأحد الماضي إن “متشددي داعش قصفوا قوات حكومية بأسلحة كيماوية في حيي العروبة وباب الجديد يوم السبت”. وذكرت الشرطة الاتحادية في بيان أن الهجوم تسبب فقط في “إصابات طفيفة”، وفقًا لـ”رويترز”.

وامتنع مارتن عن إعطاء تفاصيل بشأن الحادث بما في ذلك ما إذا كان مستشارون عسكريون لقوات التحالف استخدموا تجهيزات مضادة للأسلحة الكيماوية أو ما إذا كان قد صدر تحذير بعد ذلك لإبلاغ الجنود بهجمات كيماوية محتملة.