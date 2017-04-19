انفجار عبوة ناسفة في أثينا يخلف أضرارًا مادية

المصدر: وكالات - إرم نيوز

انفجرت عبوة ناسفة، الأربعاء، أمام أحد فروع المصارف في العاصمة اليونانية أثينا، ما أسفر عن أضرار مادية، دون الإعلان عن وقوع إصابات.

وأبلغ شخص مجهول موقعًا إلكترونيًا، بترك عبوة ناسفة أمام مصرف “يورو بانك”، في شارع “سانتاروزا” بأثينا.

وإثر ذلك طوقت فرق الشرطة المكان، ومنعت حركة المرور في المنطقة.

وأدى تفجير القنبلة التي تبين أنها موضوعة ضمن حقيبة مدرسية في مدخل المصرف، إلى وقوع أضرار في الجزء الأمامي للمبنى، فضلًا عن مبانٍ مجاورة.

وتواصل الشرطة اتخاذ تدابير مشددة في منطقة التفجير، الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الساعة 21:15 بتوقيت غرينتش، بحسب الأناضول.