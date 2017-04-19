عمار الحكيم يدعو إلى اجتماع خماسي لحل أزمات المنطقة

المصدر: بغداد - إرم نيوز

دعا رئيس التحالف الشيعي في العراق، عمار الحكيم، أمس الأربعاء، إلى اجتماع خماسي يضم العراق ومصر والسعودية وتركيا وإيران لوضع حلول لأزمات المنطقة، مؤكداً أن مصر “قلعة الاعتدال” في المنطقة.

وقال الحكيم في مؤتمر صحفي عقده بالسفارة العراقية في القاهرة خلال زيارته إلى مصر: “بغداد تبحث عن احتضان اجتماع يضم العراق ومصر والسعودية وتركيا وإيران لبحث المشاكل التي تعصف بالمنطقة ووضع حلول لها”.

ونفى الحكيم أن يكون قد حمل معه رسالة من إيران إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مؤكداً أن زيارته “تناولت العلاقات بين مصر والعراق والحديث عن ملفات مختلفة من بينها التأكيد على الإسلام المعتدل والتعاون العسكري والاستخباراي وتبادل المعلومات للقضاء على الارهاب”.

وحذر من “وصول الارهاب إلى مصر”، معتبراً “الأمر خطراً ليس على المصريين وحدهم وانما على الوطن العربي والعالم الاسلامي برمته”، مشددًا على “ضرورة العمل بجهد كبير على معالجة هذه الإشكاليات”.

والتقى الحكيم الأربعاء شيخ الأزهر أحمد الطيب، مشدداً على “أهمية تمكين قوى الاعتدال وتعاونها وتعزيز أدوارها، وإصلاح الخطاب الديني للوقوف بوجه الأفكار المنحرفة”، مشيرًا إلى “أهمية التعاون الوثيق بين الحوزة العلمية في النجف والأزهر”.

وقال الحكيم خلال اللقاء إن “في معركة الموصل كان داعش يتمترس بالمدنيين ولذا كانت المهمة صعبة على قواتنا ومع ذلك فنحن على أبواب إحراز النصر النهائي”، على حد تعبيره.