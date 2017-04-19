بعد أن تنبأ بفوز ترامب.. متصوف يتوقع نشوب حرب عالمية في مايو المقبل

المصدر: مدني قصري - إرم نيوز

قال الصوفي البرتغالي هوراسيو فيليغاس، الذي تنبأ من قبل بفوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية: إن الحرب العالمية الثالثة سوف تندلع هذا العام.

وأضاف أن هذه الحرب “لا مفر منها”، وأن الهجوم الأخير للولايات المتحدة ضد سوريا يثبت أنها تقترب بخطى سريعة.

وحسب تقرير نشره موقع sputniknews بالفرنسية، يوم الأربعاء، يتوقع هوراسيو فيليغاس، أن حربًا تضم الولايات المتحدة وروسيا وكوريا الشمالية والصين سوف تنفجر في 13 مايو/ أيار 2017 بمبادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال أيضًا: إن الحرب لن تستمر طويلاً، وسوف تنتهي يوم 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 بعدما تسبب دمارًا كبيرًا، وتودي بحياة مئات الآلاف من البشر.

ويضيف التقرير أنه ليس من قبيل المصادفة أن اختار فيليغاس تاريخ 13 مايو/أيار، فهو يأتي بعد مرور 100 عام على ما يسمى “الظهورات المريمية” في مدينة “فاطمة” في البرتغال.

أما اختيار يوم 13 أكتوبر/ تشرين الأول موعدًا لنهاية الحرب، لأنه يسجل علامات “الظهور المريمي” السادس والأخير في “فاطمة”، عندما أعلنت السيدة العذراء وفقًا للأسطورة “ستنتهي الحرب، وسوف يعود قريبًا الجنود إلى ديارهم”.

وقبل 100 عام، فُسّرت هذه الكلمات بمثابة نبوءة حول نهاية الحرب العالمية الأولى. واليوم ها هو هوراسيو فيليغاس يطبقها على نظريته.