الإعلام الإيراني يسرب أسماء المؤهلين لخوض السباق الرئاسي

المصدر: طهران - إرم نيوز

سربت وكالة أنباء “مهر”، المقربة من مجلس صيانة الدستور الإيراني، اليوم الأربعاء، أسماء المرشحين الذين يعتزم المجلس السماح لهم بدخول سباق الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 19 مايو/أيار المقبل.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله: إن المرشحين للانتخابات الرئاسية الذين حظيوا بموافقة أعضاء مجلس صيانة الدستور هم 10 مرشحين، مضيفًا أن المرشحين هم “الرئيس الحالي حسن روحاني، ونائبه إسحاق جهانغيري، ومحمد هاشمي رفسنجاني عن التيار الإصلاحي والمعتدل”.

وأوضح أن مرشحي الجبهة الشعبية لقوى الثورة المتشددة هم :”إبراهيم رئيسي، محمد باقر قاليباف، حميد رضا حاجي بابائي، علي رضا زاكاني، محمد مهدي زاهدي، محمد رضا غرضي، ومصطفى مير سليم”.

ولم تضم هذه القائمة الرئيس السابق والمرشح محمود أحمدي نجاد، ومساعده السابق حميد بقائي، الأمر الذي يكشف عن رفض أهليتهما، لاعتبارات تتعلق بمعارضته توصية المرشد بعدم ترشحه، في حين أعلن القضاء الإيراني، الإثنين الماضي، أن “بقائي” يملك ملفًا قضائيًا مفتوحًا لديه يمنعه من خوض الانتخابات.

من جانبه، طالب القيادي في التيار الأصولي المتشدد النائب السابق أحمد توكلي في رسالة مفتوحة لمجلس صيانة الدستور، برفض أهلية أحمدي نجاد، مؤكدًا أنه يفتقد إلى مواصفات رئيس الجمهورية، بحسب تعبيره.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس كد خدائي، أن المجلس بدأ بدراسة أهلية المرشحين الذين بلغ عـــددهم 1660 مرشحًا بعد غلق باب الترشيحات السبت الماضي، مضيفًا أن العديد من المرشحين لا يملكون الأهلية اللازمة لخوض الانتخابات، استنادًا إلى بنود الدستور الذي يضع أطرًا معينة وواضحة لذلك.

ومن المقرر أن يعلن مجلس صيانة الدستور نتائج دراسته أهلية المرشحين يوم الأربعاء المقبل.

ويرى خبراء في الداخل الإيراني أن المنافسة ستحتدم بين المرشحيْن الأساسييْن حسن روحاني الذي يمثل التيار المعتدل والإصلاحي، وإبراهيم رئيسي مرشح التيار الأصولي المتشدد.