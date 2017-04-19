اللجنة العليا للانتخابات ترفض طعون المعارضة على استفتاء تركيا

المصدر: أنقرة - إرم نيوز

رفض المجلس الاعلى للانتخابات في تركيا، اليوم الأربعاء، مطالب المعارضة بإلغاء الاستفتاء على توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان بعد شكاوى بشأن تزوير الانتخابات، وفق وسائل الإعلام الرسمية.

وذكرت وكالة “الأناضول” الرسمية للأنباء أن 10 أعضاء في المجلس رفضوا إلغاء التصويت في حين صوت عضو واحد لصالحه.

وطلب حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، وحزب “الشعوب” الديموقراطي الموالي للأكراد، أمس الثلاثاء، إلغاء الاستفتاء بسبب ما قالوا أنه مخالفات في عملية الاقتراع.

وفاز معسكر “نعم” بفارق بسيط الاحد وبنسبة 51,4% من الاصوات، بحسب تعداد غير رسمي أجرته وسائل الإعلام، لكن حزبيْ المعارضة الرئيسيين نددا بتزوير واسع فيما أبدى مراقبون دوليون تحفظات بشأن النتائج.

ولصدمة أحزاب المعارضة وأنصار التصويت بـ “لا” في الاستفتاء فقد قرر المجلس الأعلى للانتخابات في اللحظات الأخيرة من يوم الاقتراع الأحد قبول بطاقات التصويت الموجودة في مغلفات لا تحمل ختماً رسمياً.

وأثار ذلك كذلك احتجاجات من أشخاص يعارضون التغيرات الدستورية التي تمنح أردوغان صلاحيات تنفيذية واسعة واصطفوا في طوابير طويلة لتقديم طلبات لإلغاء الاستفتاء.

وقال بولنت تيزكان نائب زعيم حزب “الشعوب” الجمهوري في مقابلة مع تلفزيون “سي إن إن ترك” أن قرار المجلس أثار “أزمة شرعية خطيرة”.

وأضاف: “سنفعل جميع القنوات القانونية”، مضيفاً أن الحزب سيعزز موقفه بعد اجتماع مع خبراء قانونيين الخميس.