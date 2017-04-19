مسؤول روسي: رصدنا خلايا “إرهابية” لتجنيد عملاء في شمال القوقاز

المصدر: موسكو - إرم نيوز

كشف سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، عن تصاعد محاولات المنظمات الإرهابية الدولية، تجنيد العملاء وتكثيف الدعاية المضادة في منطقة شمال القوقاز.

وقال باتروشيف، إن “الأجهزة المعنية نجحت في رصد 66 من ممثلي هذه المنظمات، الذين يعملون في المنطقة من خلال ما يتلقونه من دعم مالي من الخارج، وما أسفر عن ذلك من تزايد لعدد الخلايا الإرهابية النائمة، التي كانت في سبيلها إلى تنفيذ عملياتها التخريبية”.

وأضاف المسؤول الأمني، أن “الأوضاع بمنطقة شمال القوقاز تظل شديدة التوتر، بسبب تزايد عدد الجرائم والعمليات الإرهابية، في الوقت الذي يتصاعد فيه عدد المواطنين الذين نجح الإرهابيون في تجنيدهم”.

وأعلن باتروشيف عن “تجنيد 2700 شخص من مواطني شمال القوقاز، ممن يقاتلون في صفوف التنظيمات المتشددة التي تنشط في سوريا والعراق”.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين، سبق وحذر من مغبة اتساع هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن “عدد الإرهابيين المجندين من روسيا تجاوز أربعة الآلاف، بينما يبلغ العدد من مواطني بلدان الاتحاد السوفييتي السابق ما يزيد عن خمسة الآلاف”.

وبدوره، يبحث مجلس الدوما مشروع قانون يقضي بسحب الجنسية الروسية من المواطنين الأجانب، في حال إثبات تورطهم في أي أعمال إرهابية.