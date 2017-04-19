“أوقفوا الأسلمة”.. عبارة عنصرية على جدران المجتمع الإسلامي بفيينا‎

المصدر: فيينا - إرم نيوز

أقدم مجهولون على كتابة عبارة عنصرية على أحد جدران مركز “المجتمع الإسلامي النمساوي” في العاصمة النمساوية فيينا.

وقال رئيس المركز، إبراهيم أولغون، للأناضول، إن مجهولين كتبوا عبارة “أوقفوا الأسلمة” على الجدار الخارجي للمركز.

وأكد، أن المسلمين موجودون في النمسا كجماعة دينية منذ أكثر من 100 عام، مضيفا “لكن ليست لنا أي نية للتحول الى حركة مسلمة، فنحن نقوم بواجبنا لتلبية احتياجات منتسبينا والمجتمع الإسلامي في البلاد”.

وأضاف، أن المركز لا يعمل على إجبار أحد على اعتناق الإسلام، لكنه يساعد ويمد يد العون للمهتمين بالإسلام.

وأعرب عن حزنه العميق لتعرض المركز لاعتداء عنصري، مشيرا إلى وجود قسم خاص تابع للمركز معني بتسجيل الاعتداءات العنصرية على المسلمين في البلاد.

وتابع: “للأسف نلاحظ ارتفاعا في الاعتداءات التي تستهدف المساجد والمسلمات المحجبات وشرائح المجتمع الإسلامي كافة أخيرا، ونشعر بالقلق إزاء ذلك، ونشارك المسؤولين هذا الوضع باستمرار”.

وأشار إلى أنهم يتعرضون لاعتداءات لفظية بانتظام عبر الهاتف والبريد، والبريد الإلكتروني، إلا أن تحركهم بوعي حال دون وقوع حوادث استفزازية.