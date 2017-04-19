غرق سفينة شحن روسية على متنها 12 بحارًا في البحر الأسود 

المصدر: موسكو - إرم نيوز

غرقت سفينة شحن على متنها 12 بحارًا من روسيا وأوكرانيا وجورجيا، اليوم الأربعاء في البحر الأسود، بحسب وزارة الأوضاع الطارئة الروسية.

وقال المسؤول الرفيع في المكتب التابع للوزارة في شبه جزيرة القرم، فلاديمير ايفانوف، لوكالة ريا نوفوستي الروسية، إن فرق الإغاثة عثرت على شخص وتم تحديد موقع أربعة آخرين يجري حاليا العمل على إعادتهم إلى سفينة الانقاذ.

ولم يعط المسؤول معلومات عن مصير البحارة الآخرين.

ولفت ايفانوف، إلى أن “ثمانية روس وثلاثة أوكرانيين وجورجيًا واحدًا” كانوا على متن هذه السفينة واسمها “غيروي ارسينالا”.

وقد أبحرت السفينة من ميناء أزوف في جنوب روسيا باتجاه تركيا.

وأعلن المفتشون المحليون، أنهم فتحوا تحقيقا جنائيا لتحديد إن كان انتهاك قواعد السلامة في النقل البحري قد تسبب بهذه الحادثة.