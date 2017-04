كوريا الشمالية تعرض في عيد ميلاد مؤسس الدولة فيديو زائفًا لصواريخ تنفجر في أمريكا

أقامت كوريا الشمالية عرضًا غنائيًا للاحتفال بعيد ميلاد مؤسس الدولة كيم إيل سونغ والذي اختتم بفيديو زائف عن صواريخ تحول الولايات المتحدة إلى قطع من اللهب وسط هتافات من الحاضرين وابتسامات من الزعيم الحالي كيم جونغ أون.

وبث التلفزيون الكوري الشمالي لقطات للعرض الغنائي الذي حضره كيم جونغ أون حفيد كيم الأكبر يوم الأحد، والذي جاء بعد عرض عسكري ضخم في بيونغ يانغ والذي جاء أيضا بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد كيم إيل سونغ الخامس بعد المئة.

وأعقب العرض الغنائي لقطات لتجربة صاروخية أجريت في فبراير شباط والتي واكبها في الفيديو أيضا إطلاق صواريخ أخرى إلى السماء تجتاز المحيط الهادي وتنفجر في الولايات المتحدة لتتحول إلى كرات عملاقة من اللهب.

وانتهى الفيديو بصورة للعلم الأمريكي وهو محترق.

Meanwhile in North Korea simulated nuclear attacks on US in the military parade last Saturday. pic.twitter.com/Lu3PO5H96b

— Pepe the Frog (@The_Real_Pepeh) April 19, 2017