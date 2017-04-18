3 قتلى بإطلاق نار في ولاية كاليفورنيا

المصدر: كاليفورنيا- إرم نيوز

أعلنت الشرطة الأمريكية، الثلاثاء، مقتل ثلاثة أشخاص في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة.

وقال جيري دير، رئيس شرطة مدينة فرينسو بالولاية المذكورة في تصريحات صحفية، إن “ثلاثة أشخاص قتلوا بعد قيام مسلح بإطلاق نار على عدد من المارة بالقرب من مبنى كاثوليكي للجمعيات الخيرية”.

وأوضح دير، أن “الشرطة قامت باحتجاز مشتبه به في تنفيذ الهجوم”، دون معلومات إضافية.

وتداولت مواقع أمريكية اسم المشتبه به ويدعى “خوري علي محمد” وقالت إنه صاح بعد تنفيذ الهجوم “الله أكبر”.

وتقول الشرطة إن علي محمد كان مطلوبًا في حادثة قتل منفصلة من الأسبوع الفائت، حيث أطلق النار حينها على موظف أمن في إحدى الفنادق في مدينة فرنسو، وأرداه قتيلًا.